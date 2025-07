Bruna Biancardi fala sobre o maior desafio com as duas filhas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Bruna Biancardi abriu o coração ao falar sobre a maternidade em dose dupla. A influenciadora, que recentemente deu à luz Mel, sua segunda filha com Neymar Jr., respondeu nas redes sociais qual tem sido a parte mais difícil após o nascimento da bebê.

O casal também é pai de Mavie, que completou um ano.

“Tem sido maravilhoso. A Mavie é muito carinhosa com a irmã, mas o desafio existe mesmo… Ela tem tido uns episódios de birra e está bem mais grudada em mim”, contou Bruna.

Segundo ela, conciliar a atenção entre as duas meninas tem gerado um sentimento constante de culpa. “Quando dou atenção para uma, me sinto mal que não estou com a outra, e vice-versa.”

A influenciadora tem compartilhado momentos íntimos da nova rotina, equilibrando o cuidado com a recém-nascida e as necessidades emocionais da primogênita.

Mesmo com os desafios, reforçou que o período tem sido de muito amor e adaptação. A maternidade, para ela, é vivida com entrega total, apesar do cansaço e da culpa que, segundo suas palavras, surgem de forma natural no processo de cuidar de duas crianças pequenas.

Bruna segue recebendo o apoio de fãs e amigos, enquanto divide, nas redes sociais, os bastidores dessa nova fase em família.