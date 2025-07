Renata Saldanha revela como usou o prêmio do BBB 25

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Renata Saldanha, campeã do Big Brother Brasil 25, começou a nova fase da vida de forma pé no chão. Em entrevista recente, a bailarina cearense contou que o prêmio de R$ 2,72 milhões foi usado, antes de qualquer outra coisa, para limpar seu nome e garantir estabilidade à mãe, Eulália.

Natural de Fortaleza, Renata disse que não pensou em carros de luxo ou viagens internacionais. Seu foco foi outro: regularizar as finanças pessoais e retribuir à família o apoio de uma vida inteira. “A primeira coisa que fiz com o dinheiro foi limpar meu nome. Hoje estou podendo proporcionar um lar novo para minha mãe. Isso é meu maior luxo”, contou.

Discurso no jogo virou realidade fora dele

Durante o programa, Renata sempre reforçou que seu maior objetivo era transformar a vida dos que ama. Agora, fora da casa, a promessa tem se cumprido.

Segundo ela, a maior conquista não foi o dinheiro em si, mas a possibilidade de oferecer dignidade à mãe e ao irmão, Rafael.

Além das prioridades familiares, Renata também vem aproveitando a fama. Recentemente, marcou presença no Fortal, tradicional micareta de Fortaleza, ao lado do namorado Maike Cruz, com quem engatou um romance ainda dentro do reality. “Estou trazendo um paulista para conhecer nossa festa linda”, disse, animada.

Planos futuros ainda em construção

Apesar da agenda cheia e da atenção da mídia, Renata prefere manter discrição sobre os próximos passos profissionais. Ela revelou que tem conversado com Eva Pacheco, amiga do confinamento, sobre projetos em conjunto, mas ainda sem detalhes.

Mesmo com a exposição pós-BBB, a campeã reforça que seu foco continua sendo o mesmo: cuidar da família e manter os pés no chão. “A prioridade sempre foi oferecer uma vida melhor para minha mãe. E agora estou conseguindo fazer isso com dignidade.”

