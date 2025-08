Mãe de Zé Felipe posta suposta indireta para ex-assessora do cantor

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A relação entre Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, e Maressa Lopes voltou a atrair atenção nas redes após um novo capítulo da suposta desavença entre as duas.

Na noite de sábado (02/07), Poliana compartilhou uma frase enigmática sobre ingratidão, gerando burburinho entre os seguidores: a publicação foi vista como uma possível indireta à ex-assessora de Zé Felipe.

Poliana Rocha posta story e web aponta indireta

O story de Poliana deu o que falar! "Diquinha da noite: Não use a árvore que um dia lhe deu sombra como lenha. Não estou falando de árvores", compartilhou, pondo lenha na fogueira da suposta treta.

A polêmica teve início após Maressa publicar um texto agradecendo Virginia Fonseca por sua amizade e apoio profissional, o que teria incomodado a mãe de Zé Felipe.

Circulou a informação de que Poliana teria comentado na postagem cobrando um agradecimento ao filho, que teria sido o responsável pela oportunidade de trabalho.

Maressa rebateu em seus Stories, dizendo que seu post era pessoal e sobre amizade. Disse ainda que sempre teve respeito e gratidão por Zé, mas que esperava maturidade para resolver esse tipo de situação de forma privada.

"Acredito que a Poli tem meu WhatsApp, mesmo se não tiver, conseguiria facilmente. Imagino que minha publicação incomodou ela, sendo assim, poderia ter me chamado lá, no off, seria uma atitude muito mais madura", declarou a assessora.

Desde o fim do casamento de Virginia e Zé, no fim de maio, Maressa passou a integrar apenas a equipe da influenciadora.