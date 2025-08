Rodrigo Faro, MC Livinho, Wanessa Camargo e mais: conheça os participantes da Dança dos Famosos 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Edição histórica reúne 16 famosos, entre atores, cantores e influenciadores, com novidades como repescagem automática e júri reforçado.

Clique aqui e escute a matéria

A Globo anunciou neste domingo, 3 de agosto, os nomes completos dos 16 participantes da Dança dos Famosos 2025, edição que comemora duas décadas do quadro iniciado em 2005 no Domingão do Faustão.

A temporada promete resgatar momentos marcantes da competição e trazer surpresas para o público.

Participantes confirmados no Dança dos Famosos

Imagem dos participantes da Dança dos Famosos 2025 - Reprodução/TV Globo

Desde sexta-feira, 1º, a emissora revelou nomes como Wanessa Camargo, influenciador Álvaro, e atores David Junior e Duda Santos, aumentando a expectativa para a disputa.

Os competidores foram divididos em quatro grupos e passarão por fases eliminatórias, com a novidade da repescagem automática para os primeiros eliminados de cada grupo, garantindo uma segunda chance.

Outra surpresa é a participação do carnavalesco Milton Cunha no júri técnico, trazendo análises especializadas às apresentações.

Entre os confirmados estão a apresentadora Catia Fonseca, o ex-jogador e comentarista Richarlyson, a atriz Fernanda Paes Leme, o cantor MC Livinho, o ator premiado Silvero Pereira. Confira a lista completa: