Além de Zé Felipe: Virginia enfrenta processo com Rezende, seu outro ex

A influenciadora Virginia Fonseca enfrenta um novo processo judicial envolvendo uma campanha publicitária.

A ação foi movida por Odaiza Jesus do Carmo, que alega prejuízo após contratar um serviço de divulgação no Instagram da influenciadora, à época representada pela agência do influenciador Rezende, ex-namorado de Virginia.

Paralelamente, a apresentadora do "Sabadou" lida com ação movida pelo ex-marido, o cantor Zé Felipe.

Processo contra Virginia e Zé Felipe havia sido arquivado

Segundo a autora do processo, a contratação foi para uma divulgação no Instagram de Virginia, que na época era agenciada pela empresa de Rezende, revela o Terra.

Odaiza afirma que uma falha na imagem utilizada na postagem comprometeu o resultado da campanha. Ela procurou Virginia e Rezende diretamente para tentar resolver a questão, mas não houve acordo.

Segundo Odaiza, o conteúdo publicado não atendeu ao que foi acordado, prejudicando o alcance da campanha devido a uma falha na imagem utilizada.

Ela afirma ter tentado resolver o problema amigavelmente, mas sem sucesso. Por isso, ingressou com um pedido judicial exigindo o reembolso de R$ 13 mil e uma indenização de R$ 60 mil por danos morais.

O caso já havia sido arquivado anteriormente, mas voltou à ativa e segue em trâmite.

Zé Felipe move ação contra ex-mulher

Zé Felipe recorreu à Justiça para assegurar seus direitos na divisão de bens adquiridos durante o casamento com Virginia Fonseca.

Segundo informações de Fabíola Reipert, o cantor solicitou o bloqueio imediato de 50% dos valores existentes nas contas da ex-esposa e também uma investigação detalhada do patrimônio dela.

O músico alega que não teve acesso à gestão financeira do casal durante esse período e levanta dúvidas sobre a possível ocultação de parte dos bens por parte da influenciadora.

O valor total envolvido na disputa pode chegar a R$ 200 milhões. O caso segue em segredo de Justiça e ainda não há definição sobre a partilha.