Gracyanne Barbosa e Belo voltaram? Influenciadora se pronuncia sobre boatos de reconciliação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Rumores de uma possível volta do casal teriam surgido após boatos de uma suposta crise no relacionamento entre Belo e Rayane Figliuzzi. Saiba mais

Clique aqui e escute a matéria

Alguns rumores sobre a possível reconciliação entre Gracyanne Barbosa e Belo tomaram conta da internet após ser revelada uma suposta crise do namoro do cantor com Rayane Figliuzzi.

Para esclarecer os boatos, a influenciadora fitness respondeu de maneira direta para a revista Quem: “É mentira”, declarou.

Gracyanne já chegou a falar sobre a vontade de retomar o relacionamento com Belo anteriormente.

A assessoria artística de Belo evitou comentar os rumores e disse que cuida apenas “da parte artística dele" e que imagina que “Belo não vai falar sobre esse assunto".

De acordo com a jornalista Fabíola Reipert, o namoro entre Belo e Rayane Figliuzzi estaria em crise.

Ainda segundo a colunista, Gracyanne estaria se reaproximando do ex-marido e esteve presente na festa de aniversário de Dona Terezinha, mãe do artista. Rayane não teria sido convidada.