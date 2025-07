Edu Guedes volta à TV após passar por cirurgia contra o câncer

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Menos de um mês depois de passar por uma cirurgia para retirar um tumor no pâncreas, Edu Guedes voltará à TV em breve.

O apresentador retorna ao programa “Fica com a Gente” na RedeTV! na próxima terça-feira (5). As informações são do colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias.

Edu Guedes passou por uma cirurgia que durou mais de seis horas e se recupera em casa antes de voltar ao estúdio da RedeTV!.

A descoberta do câncer no pâncreas ocorreu depois do apresentador fazer um procedimento para retirar pedras dos rins. Ele foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e passou por cirurgia para evitar o avanço do tumor.

Nas redes sociais, o apresentador mostrou que estava se recuperando e agradeceu as mensagens de apoio dos fãs, familiares e colegas.

"Sempre procurei fazer tudo com muito carinho, tenho certeza que estou recebendo essa força para melhorar e me curar também. Muito obrigado a todos vocês do fundo do meu coração", disse.