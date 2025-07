Após separação, Carlinhos Maia abre o jogo sobre interesse amoroso

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No último sábado, 26 de julho, Carlinhos Maia acabou anunciando o fim do seu casamento de mais de 15 anos com Lucas Guimarães.

Após a separação, diversos rumores sobre o motivo do término da relação entre os artistas estão surgindo nas redes sociais.

Em meio aos comentários dos seguidores, o influenciador abriu o jogo sobre um suposto novo affair.

Carlinhos Maia abre o jogo sobre interesse amoroso

Na terça-feira (29), o barman Rafael Marinho foi apontado como o novo interesse amoroso do humorista e o motivo do fim do casamento com Lucas Guimarães.

Através de uma live no TikTok, Carlinhos falou sobre o fim do seu relacionamento.

"Vocês acompanham só a parte que a gente posta, mas são meses de conversa. A gente [Eu e Lucas] somos muito parceiros, muito mesmo, mas vocês não estão nos momentos que a gente não tá postando. A gente é um pelo outro pra sempre", iniciou.

"Deixa o povo falar, tão alegando que eu tô com barman (…) é tão desgastante isso. Tem coisas que eles acertam, outras que são tudo mentira, todo mundo começa a inventar", completou.

Eduarda Luvisneck também foi outro nome apontado como suposto affair de Carlinhos Maia.

No entanto, de acordo com a coluna Fábia Oliveira, o suposto envolvimento da influenciadora seria uma estratégia de marketing.