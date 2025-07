Por que Carlinhos Maia e Lucas Guimarães se separaram?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciaram o fim do casamento após 15 anos de relacionamento.

Em comunicado conjunto divulgado nas redes sociais no sábado (26), os dois afirmaram que a decisão foi tomada de forma tranquila, sem conflitos.

Qual o motivo do término de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães?

Sem revelar os motivos específicos do rompimento, o ex-casal destacou que o momento envolve amadurecimento.

"Desde a última (e única) separação que tivemos, sentimos que nos precipitamos por não termos vivido o tempo necessário para reavaliar tudo o que ainda estava fora do lugar", escreveram os dois no comunicado, referindo-se ao término ocorrido em 2022.

Após a notícia, usuários das redes sociais resgataram falas antigas de Carlinhos sobre infidelidade.

Pouco antes de confirmar o fim do casamento, ele chegou a comentar, em interação com seguidores, que já traiu Lucas no passado, afirmando que, atualmente, ambos são transparentes um com o outro.

"Já existiu esse momento, realmente, lá atrás. Hoje em dia, ele sabe de tudo da minha vida e eu, da dele", revelou o influenciador.