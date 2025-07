Simone Mendes quebra o silêncio sobre separação de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Vizinha de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, Simone Mendes comenta separação do casal e manda recado sincero aos amigos influenciadores.

A cantora sertaneja Simone Mendes, de 41 anos, usou suas redes sociais neste domingo (27) para falar sobre a separação de Carlinhos Maia, de 34, e Lucas Guimarães, de 31.

O casal de influenciadores, que estava junto há 15 anos e se casou em 2019, anunciou o fim do relacionamento no último sábado (26).

A cantora Simone Mendes decidiu se manifestar sobre o fim do casamento de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, que estavam juntos há 15 anos.

Vizinha e amiga próxima do casal, Simone comentou com sinceridade o rompimento nas redes sociais neste domingo (27).

"Então sr. Carlinhos Maia se separou do senhor Lucas. Toda semana tem um ruído. Vou falar um negócio para vocês: em casa nós conversamos. Chegar nós conversamos e ver o que tá se sucedendo", declarou, segundo o Terra.

Carlinhos e Lucas emitiram comunicado sobre a separação

O anúncio do término foi feito por Carlinhos e Lucas no sábado (26), em uma publicação conjunta, onde afirmaram que encerram a relação com respeito, sem brigas ou mágoas. Eles relembraram a longa trajetória juntos e garantiram que o carinho permanece.

Antes da confirmação da separação, Carlinhos já havia admitido que cometeu traições no passado. Ele comentou que existem infidelidades motivadas por vaidade ou falta de controle, e que, dependendo do contexto, acredita que podem ser perdoadas, como já aconteceu em sua história.







