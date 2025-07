Influencer apontada como pivô na separação de Carlinhos Maia se pronuncia: "Fui pega de surpresa"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Na segunda-feira, 28 de julho, Eduarda Luvisneck resolveu se pronunciar após ser apontada como o pivô do fim do relacionamento entre Lucas Guimarães e Carlinhos Maia.

Em um story compartilhado no Instagram, a influenciadora revelou estar surpresa com a repercussão da notícia.

"Fui pega de surpresa com tudo que está saindo sobre mim. É muito estranho ver meu nome envolvido em algo tão exposto e, principalmente, sem que as pessoas saibam da história real", comentou.

"Nesse momento, estou digerindo tudo com calma. Em breve, eu mesma vou esclarecer o que for necessário. Obrigada a quem está mandando mensagens com carinho", continuou.

Segundo o portal Bnews, os boatos de que Eduarda estaria envolvida no término dos famosos começou após a influenciadora Thayse Teixeira, amiga de Carlinhos, revelar o suposto envolvimento entre os dois.

Quem é Eduarda Luvisneck?

Com mais de 200 mil seguidores no TikTok e cerca de 100 mil no Instagram, Eduarda Luvisneck tem se destacado nas redes por seus vídeos descontraídos sobre rotina, viagens e momentos com seus pets.

Mas foi sua recente aproximação com Carlinhos Maia, em uma série de lives ao vivo, que colocou seu nome no centro dos holofotes.

Durante uma das transmissões, Carlinhos chegou a declarar que estava apaixonado por ela, ao que Duda respondeu com bom humor: "Convencido, né?".

A interação entre os dois acabou gerando repercussão imediata entre os fãs, levantando suspeitas sobre um possível envolvimento além da amizade.