Deolane Bezerra desabafa sobre investigação policial: "Não aguento mais"

No Instagram, a influenciadora digital abriu uma live para os seus seguidores e desabafou sobre investigação policial. Veja detalhes!

Na última segunda-feira, 28 de julho, Deolane Bezerra abriu uma live no Instagram após a decisão da juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal da Capital de Pernambuco, sobre o processo envolvendo o seu nome e o da sua família.

Completamente revoltada, a influenciadora digital comentou sobre a mudança de instância das investigações da Operação Integration.

"Quem viu minha mãe chorando e vê até hoje sou eu. Eu vou travar de agora por diante [uma guerra], todos os dias eu vou falar da Operação Integration aqui", comentou.

Segundo o Bnews, Deolane acusa o delegado responsável pela investigação de falsificar informações.

"Vocês me prenderam porque mentiram, ludibriaram a Justiça. Você, Paulo Godi, mentiu, ludibriou a Justiça, ludibriou o Ministério Público", disse.

"Você falou que eu não tinha dinheiro para comprar o carro e eu tinha 40 milhões declarados em uma única empresa. Eu não aguento mais isso", continuou.

Desabafo de Deolane Bezerra

Ainda na live, a influenciadora não conseguiu segurar o choro e desabafou sobre saúde emocional e a preocupação com a família.

"Vocês acabaram com a minha imagem, com a minha reputação, com a saúde mental da minha mãe e a minha também. E vocês não vão continuar, porque agora está travada a guerra", apontou.