Quem é Eduarda Luvisneck, apontada como pivô da separação de Carlinhos Maia

Uma novidade tem chamado atenção nas redes sociais quando o assunto é Carlinhos Maia!

Trata-se de Eduarda Luvisneck, conhecida como Duda, influenciadora que vem sendo apontada como a principal responsável pela reviravolta na vida amorosa do humorista.

Após o término de seu casamento com Lucas Guimarães, surgiram indícios de que Carlinhos estaria interessado em Duda, com quem já dividiu algumas interações ao vivo nas redes.

Quem é Eduarda Luvisneck?

Com uma presença digital crescente, Duda soma 140 mil seguidores no Instagram e 221 mil seguidores no TikTok. Ela se popularizou com lives em companhia de outros influencers.

Recentemente esteve em uma live do influenciador, o que aumentou a especulação sobre um possível envolvimento entre os dois.

Embora os dois ainda não tenham confirmado publicamente um romance, pessoas próximas afirmam que há um clima de descoberta e aproximação.

Segundo relatos, não houve traição: o rompimento com Lucas teria acontecido antes que qualquer envolvimento mais sério com Duda se desenhasse.

O nome de Duda também foi ventilado pela influenciadora Thayse Teixeira, amiga pessoal de Carlinhos, no programa Fofocalizando.

Thayse também reforçou que Carlinhos tem descoberto novas facetas de sua sexualidade, sem entrar em detalhes.