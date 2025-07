Rafa Kalimann e Nattanzinho gastam R$ 10 mil em livros decorativos para casa nova

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Casal, que espera a primeira filha, começa a montar o novo lar de ambos com bom humor e muitas obras de culinária; confira o momento!

Rafa Kalimann e Nattanzinho estão de casa nova e, neste fim de semana, começaram a transformar o espaço em lar.

Grávida de Zuza, a primeira filha do casal, a ex-BBB acompanhou o cantor em um dia de compras que incluiu uma parada estratégica em uma livraria. Por lá, o investimento surpreendeu: “Livros decorativos”, escreveu Rafa ao mostrar a pilha de exemplares.

Nattan brincou: “São R$ 10 mil de livros. Nunca vi isso na minha vida”.

Durante o passeio, Rafa se divertiu com a situação. “Surta com esse rolê”, escreveu em uma publicação. Em um vídeo, ela aparece provocando o companheiro: “Vê lá embaixo, na promoção, bora”, disse, rindo, enquanto Nattanzinho equilibrava uma pilha nas mãos.

Além dos livros, eles passaram no supermercado para fazer a primeira compra oficial do novo endereço. “Teoricamente, a gente já se mudou. Mas a nossa mudança toda ainda não veio. A gente ainda vai ter algumas idas e vindas, e hoje a gente saiu pela primeira vez para comprar coisas para a nossa casa, as coisas mais supérfluas”, explicou a influenciadora.

Os livros, por sinal, já têm destino certo. Segundo Rafa, a maioria será usada para compor a decoração da bancada da cozinha, com foco em obras de culinária. Mas esse é só o começo. O casal também está montando uma “super biblioteca” em outro cômodo, que ainda não foi revelado.

Por enquanto, os dois evitam mostrar os detalhes da nova casa. A ideia é fazer um tour completo só quando tudo estiver finalizado.