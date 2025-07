Vini Jr. curte foto de Virginia Fonseca em meio a rumores de affair

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Vini Jr. acabou agitando a web após curtir uma foto de Virginia Fonseca, em meio a rumores de affair.

No último domingo, 27 de julho, a influenciadora acabou compartilhando uma foto acompanhada das duas filhas, Maria Alice e Maria Flor, fruto do antigo casamento com Zé Felipe.

Curtindo a postagem de Virginia, o atleta conseguiu deixar uma pulga atrás da orelha de muitos dos seus seguidores.

Boatos de Affair

Segundo o Bnews, os boatos de affair entre os famosos ganhou destaque após Zé Felipe fazer uma publicação com uma legenda sugestiva, interpretada como uma indireta ao jogador.

"Em Goiânia tem o 10", declarou o cantor.

Desde o fim do relacionamento entre Virginia Fonseca e Zé Felipe, os internautas apontaram diferentes supostos novos relacionamentos para ambos os famosos.

Apesar disso, nenhum deles chegou a confirmar se estaria realmente vivendo algo sério com outra pessoa.