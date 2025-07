Carlinhos Maia teria se descoberto bissexual, diz site

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Carlinhos Maia vive nova fase após separação do apresentador Lucas Guimarães, com reviravolta a uma grande reviravolta pessoal, revela site.

O término do casamento de longa data entre Carlinhos Maia e Lucas Guimarães trouxe à tona diversas especulações.

Embora a separação tenha sido inicialmente atribuída por fontes do portal Léo Dias à rotina corrida e ao distanciamento entre os dois, pessoas próximas afirmam que há um motivo mais íntimo por trás da decisão.

Carlinhos estaria vivenciando um momento de autoconhecimento e teria se envolvido emocionalmente com uma mulher bastante conhecida do meio digital, revela o Portal.

Carlinhos Maia estaria encantado por uma mulher

Mas afinal, quem é a mulher que teria envolvido Carlinhos?

Trata-se de Eduarda Luvisneck, ou simplesmente Duda, uma influenciadora que já apareceu em transmissões ao vivo ao lado de Carlinhos, trocando brincadeiras e elogios.

Em uma dessas ocasiões, ele chegou a mencionar que os dois estavam apaixonados. Além disso, Duda chegou até a visitar a residência do humorista, quando ele ainda vivia com Lucas.

Apesar da proximidade, o portal Léo Dias aponta que pessoas ligadas aos dois garantem não ter havido traição de nenhuma das partes.

Há relatos, inclusive, de que Carlinhos já havia se relacionado com mulheres no passado. Por enquanto, ele e Duda não assumem um relacionamento, mas têm passado mais tempo juntos, indicando que estão se permitindo conhecer essa nova fase com leveza e discrição.

Carlinhos Maia já ficou com mulheres, diz amiga

Thayse Teixeira, amiga íntima de Carlinhos Maia, revelou ao programa Fofocalizando no SBT que ele já havia se envolveu com o sexo oposto.

"O que é curioso, não sei se quem está em casa já sabe disso, mas antes de Carlinhos ter esse relacionamento com o Lucas, pasmem, ele se relacionava com mulheres", disse, segundo o site Itatiaia.

"Ele era aquele cara sempre a frente do tempo. Eu sei que ele já se relacionou com várias mulheres", pontuou. Ela, porém, não confirmou se o influenciador se identifica como bissexual.