Carlinhos Maia quebra o silêncio após separação de Lucas Guimarães: "Zero paciência"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Carlinhos Maia decidiu se posicionar nas redes sociais nesta segunda-feira (28/7), após os acontecimentos recentes.

O influenciador digital enfrenta uma onda de especulações desde o anúncio do fim de seu casamento com Lucas Guimarães, feito no último sábado (26/07).

Carlinhos rebate acusações

Carlinhos negou que seja motivado por visibilidade ou engajamento, e criticou as suposições de que suas decisões pessoais estariam ligadas à promoção de projetos profissionais.

Sem mencionar diretamente os motivos do rompimento com Lucas, Carlinhos demonstrou irritação com os comentários e reforçou que sua vida pessoal, inevitavelmente exposta por conta do trabalho como influenciador, não deve ser tratada como estratégia de marketing.

"Eu acho engraçado que tudo pro povo é engajamento", disparou, segundo o portal Metrópoles. "A minha vida pessoal eu divido com vocês porque não tem como, tá dentro, e eu divido com as pessoas que me assistem".

Apesar de não confirmar os boatos sobre um possível envolvimento com outra pessoa, ele sugeriu que algumas suposições não passam de especulação.

Carlinhos afirmou estar cansado das acusações e preferiu não alimentar polêmicas, destacando que nem tudo que envolve figuras públicas tem a ver com engajamento ou autopromoção.

"Todo esse povo que não tem engajamento, acha que tudo é por engajamento. Eu acho que eu não preciso provar que eu preciso de engajamento. Por isso eu estou deixando falar, arder, tô com zero paciência de me pronunciar de nada, mas saibam que as pessoas também têm vida, nem tudo é sobre engajamento", pontuou.