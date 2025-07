Vini Jr. é visto no mesmo local que suposto affair

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após festas no Brasil, Vini Jr. curte férias em Ibiza. Apontada como affair, influenciadora viaja para o mesmo local, alimentando rumores de romance.

Viagem marcada com affair na agenda de Vini Jr?

Após comemorar seus 25 anos com festas animadas no Rio de Janeiro, Vini Jr. seguiu para Ibiza, na Espanha, onde vem curtindo os últimos momentos das férias. O atacante, no entanto, não estaria curtindo a ilha sozinho.

A influenciadora Catherine Bascoy, com quem o jogador já foi associado no passado, também está no mesmo destino.

Vinicius Junior e Catherine Bascoy são vistos em Ibiza

Catherine publicou imagens do resort de luxo onde está hospedada, com direito a uma vista deslumbrante para o mar, como revela o Extra.

Enquanto isso, Vini postou uma foto em frente ao espelho indicando que está em Ibiza, o que levantou suspeitas de que os dois estariam juntos.

Os rumores sobre uma possível reaproximação ganharam força após os dois aproveitarem um dia de praia com Victoria Ruiz, outra influenciadora já ligada ao craque.

Catherine, inclusive, já havia participado da festa de aniversário de Vini no ano anterior, pouco antes de iniciar um relacionamento com Tiago.

Agora, os indícios reacendem especulações sobre um novo envolvimento com o jogador.

Recentemente, Vini também foi ligado a Virginia Fonseca por boatos online.