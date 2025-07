Virginia já é passado? Conheça a modelo pernambucana apontada como affair de Vini Jr

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ao contrário dos rumores mais comentados, o coração de Vini Jr não pode não pertencer a Virginia Fonseca nem a Victoria Ruiz.

O verdadeiro affair do craque seria a modelo pernambucana Beatriz Marinho.

Discreta, Bia teria se encontrando com o jogador há algum tempo e marco presente nas duas festas de aniversário dele, nos dias 19 e 20 de julho, de acordo com o perfil "Gossip do Dia" especializado na vida dos famosos.

Beatriz Marinho chama atenção com postagem

Ainda segundo o Gossip do Dia, Beatriz chegou recentemente da Europa.

Em uma publicação recente, ela chegou a brincar que gosta de "pretinho, alto e tatuado", características que foram associadas por internautas a Vinicius Júnior.

Beatriz tem mais de 55,2 mil seguidores em seu Instagram, onde compartilha cliques de viagens a locais como a China, Itália e Amazônia.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beatriz Marinho (@beatrizfmarinho)





Festa de Vini Jr também contou com outras beldades

A celebração do aniversário do craque no Rio de Janeiro contou com apresentações de grandes nomes, como Travis Scott.

Durante as duas festas, algumas influenciadoras marcaram presença, como Catherine Bascoy, Victoria Ruiz e Dania Mendez, revela o Terra. As duas primeiras já foram apontadas como possíveis affairs de Vinícius.

Apesar da especulação envolvendo Virginia Fonseca e outras mulheres, o atacante não se pronunciou até o momento.

Até o momento, Vini e Beatriz Marinho optam pelo sigilo e estão “se conhecendo melhor”, segundo apuração do perfil de fofocas.