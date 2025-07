Vidente faz alerta sobre Virginia Fonseca: "Precisa de cuidados espirituais sérios"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

A WePink, de Virginia Fonseca, pode estar prestes a atravessar um momento delicado, segundo previsão da sensitiva Michelle Castro, também conhecida como "Dona do Destino".

Confira o que a médium revela, segundo informações do portal Cenapop.

Empresa de Virginia pode passar por turbulências, diz vidente

Michelle Castro afirma que a marca cofundada por Virginia Fonseca enfrentará um corte importante e o encerramento de um ciclo que já estaria em curso antes mesmo do fim do casamento da influenciadora com Zé Felipe.

"Ela está com a vida pessoal bagunçada e isso está se refletindo nos negócios”, revela.

Mudanças no quadro societário, reestruturação da marca e até um possível reposicionamento comercial estariam no caminho da WePink, destaca matéria do Cenapop.

"O oráculo mostra um encerramento de ciclo relacionado a papéis. O fato é que os processos estão crescendo e não vão parar de aumentar".

A espiritualista sugere que Virginia está em meio a conflitos espirituais intensos, e que o equilíbrio da marca dependeria de cuidados nessa esfera.

"A Virginia precisa de cuidados espirituais sérios para que possa apaziguar tudo que ainda está por vir", destacou.