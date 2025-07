Vídeo vazado mostra MC Daniel perdendo a linha com fotógrafa em parto do filho; veja o momento

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Imagens do nascimento do pequeno Rás viralizam e expõem discussão entre o cantor e a profissional, que acusa comportamento agressivo.

Um momento que deveria ser de pura emoção acabou virando polêmica nas redes sociais. MC Daniel entrou em mais uma polêmica, após ser flagrado em um vídeo vazado enquanto perdia a paciência com a fotógrafa contratada para registrar o parto de seu filho com Lorena Maria, o recém-nascido Rás.

As imagens, divulgadas ontem (16) por perfis no X e Instagram, mostram o cantor puxando a fotógrafa Aline Morais pelo braço e exigindo uma foto imediata do bebê no colo da mãe.

Aline se manifestou nas redes e deu detalhes ao portal Metrópoles sobre o episódio.

Fotógrafa fala sobre momento com MC Daniel "Não era o momento"

Segundo ela, o funkeiro a agarrou de surpresa em um momento delicado e a pressionou para fazer o registro fora do protocolo. “Ele pegou no meu braço, apertou… me puxando porque queria que eu fizesse a foto naquele momento exatamente, que não era o momento pra fazer”, disse.

A fotógrafa explicou que partos humanizados exigem sensibilidade e que não se trata de um ensaio comum. “A gente respeita o tempo da mãe e do bebê. Fotografia de parto não é paparazzi”, afirmou.

MC Daniel se defendeu nas redes sociais. Disse que agiu no calor da emoção e acusou a fotógrafa de ser invasiva desde o início do trabalho. “Ali não era o MC Daniel, era o Daniel sendo pai”, justificou.

“Eu vim aqui no Instagram, onde ela mesma entrega as verdadeiras intenções dela, encontra-se perdida e mostra o tipo de profissional que é. Ela disse que acabaram com a saúde mental, quando, na verdade, foi ela que acabou com o momento de uma mãe e um pai de primeira viagem. Se a Lorena permitir, eu posto os áudios dela triste e chorando“, revelou o cantor.

Após a repercussão, Aline relatou que o comportamento do cantor não foi isolado. “A fama dele é essa: explosivo, pavio curto. Nos bastidores, todo mundo já sabe como ele trata as pessoas quando as câmeras não estão ligadas”, acusou.

“Ela queria que ele entrasse para gravar a Lorena em trabalho de parto. A Lorena chorando, sem roupa, com muita dor. A Lorena não permitiu e eu também não. Acho que é um direito meu e da Lorena. Como um vídeo vai ficar no celular do menino, nem sei quem é o menino, e vai ter vídeo da Lorena nua no celular dele? Foram sete horas de trabalho de parto e entregaram bem pouco o trabalho deles, transformaram tudo em um momento de tristeza“, completou.

A internet se dividiu. Parte do público se solidarizou com o artista, alegando que pais podem agir com emoção nesse tipo de situação. Outros criticaram a atitude, classificando como abuso e falta de respeito com uma profissional.

Confira o momento: