STJ nega habeas corpus para Deolane Bezerra em investigação por lavagem de dinheiro

Na última terça-feira (15), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o pedido de habeas corpus para Deolane Bezerra e Solange Bezerra, mãe da influenciadora.

Ambas são investigadas pela Polícia Civil de Pernambuco por suspeita de lavagem de dinheiro e da participação em organização criminosa relacionada à exploração de jogos ilegais de azar.

Segundo informações da coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, o ministro Otávio de Almeida Toledo, do STJ, rejeitou o pedido da defesa de anular o inquérito da Operação Integration.

Deolane, que ficou conhecida nacionalmente após a morte do funkeiro MC Kevin, foi presa em setembro de 2024 e passou cinco dias detida. Desde então, cumpre prisão domiciliar. A operação apura um esquema de exploração de jogos de azar que envolveria mais de dez pessoas, incluindo o empresário Darwin Henrique da Silva Filho, dono da plataforma Esportes da Sorte.

A defesa de Deolane e Solange alega que o inquérito se arrasta há quase um ano sem conclusão, caracterizando “excesso de prazo” na condução do processo. Os advogados também protocolaram, no último dia 11, novo pedido à 12ª Vara Criminal de Recife pedindo a liberação dos bens apreendidos durante a investigação.

O ministro do STJ argumentou que só será possível avaliar possíveis irregularidades no inquérito após manifestação formal do Ministério Público, que ainda está pendente. Com isso, a investigação segue em curso.

A Operação Integration continua analisando movimentações financeiras de alto valor que, segundo as autoridades, não condizem com a renda declarada dos investigados.