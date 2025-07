Eduardo Bolsonaro x Tarcísio: Disputa pela sucessão de Bolsonaro em 2026 opõe estratégias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Governador de SP busca negociar para evitar danos à economia, enquanto filho do ex-presidente quer usar crise para pressionar por anistia.

A crise comercial com os Estados Unidos, deflagrada pela ameaça de tarifas do presidente Donald Trump, expôs uma profunda divisão na direita brasileira.

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) atacou publicamente, nesta terça-feira (15), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por se reunir com empresários e representantes da embaixada americana para negociar uma saída para o impasse.

Em uma postagem na rede social X, Eduardo Bolsonaro classificou a postura do governador como "subserviência servil as elites". O embate revela duas estratégias conflitantes sobre como o grupo político bolsonarista deve reagir à crise.

Estratégia 1: Anistia como prioridade

Para Eduardo Bolsonaro e seus aliados, a crise das tarifas, que ele apelidou de "Tarifa Moraes", é uma consequência de ações do STF. Portanto, o foco não deveria ser a negociação econômica, mas sim usar a pressão externa para exigir uma anistia "ampla, geral e irrestrita" para seu pai, Jair Bolsonaro, e para os demais envolvidos na trama golpista de 2022 e nos atos de 8 de Janeiro.

Nessa visão, ao tentar negociar com os americanos, Tarcísio estaria enfraquecendo essa estratégia de pressão.

Estratégia 2: Proteção da economia

Tarcísio de Freitas, por outro lado, adota uma abordagem pragmática. Ele tem se movimentado para abrir um canal de diálogo com o governo americano, apresentando dados técnicos para reverter a medida e evitar prejuízos à indústria e ao agronegócio, especialmente em São Paulo.

O governador busca responsabilizar a diplomacia do governo Lula pela crise e se posiciona como um gestor focado em resultados econômicos, uma postura que agrada ao empresariado e a partidos do Centrão.

Disputa por 2026

O pano de fundo da briga pública é a disputa pela herança política de Jair Bolsonaro e a candidatura à Presidência em 2026. Tarcísio é hoje o nome mais forte da direita e o preferido do mercado, enquanto Eduardo busca se consolidar como o sucessor natural do pai.

A decisão final caberá a Jair Bolsonaro, que, segundo interlocutores, acompanha as pesquisas de perto. O senador Flávio Bolsonaro já indicou que o apoio do pai estará condicionado a um compromisso com um futuro indulto presidencial.

(Com informações do Estadão Conteúdo).