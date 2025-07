MC Daniel rebate acusações de abuso após publicação: "Vai pagar na justiça"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Depois de anunciar o término do relacionamento com a influenciadora Lorena Maria, o cantor MC Daniel passou a ser alvo de diversas críticas nas redes sociais.

Após ser acusado de "tóxico, agressivo e enganador" por Raphael Werneck, amigo de Lorena, o artista resolveu se manifestar em meio a polêmica.

O que aconteceu com MC Daniel e Lorena Maria?

Assim que o casal confirmou o término, Raphael veio, por meio das redes, afirmar que a empresária teria se livrado de um relacionamento tóxico, o que gerou uma forte repercussão. O cantor, no entanto, respondeu de forma direta:

“Nunca agredi a Lorena, nem xinguei, nem gritei com ela. Primeiro por amar, segundo por respeitar como mulher e mãe do meu filho. Minha criação jamais permitiria isso”, escreveu MC Daniel.

Ele também afirmou que nunca teve contato direto com Raphael Werneck e garantiu que tomará medidas legais: “O que esse moleque postou é um c* de burro querendo biscoito. Infelizmente, ele vai pagar na Justiça por falar o que não devia”.



Em sua conta pessoal, Lorena também se pronunciou nos storys, negando as acusações do amigo. “Não procede absolutamente NADA do que o Rafael falou. NADA”, escreveu.

A influenciadora ainda afirmou que não é justo difamar outra pessoa publicamente e que ninguém tem esse direito. O funkeiro, que recentemente celebrou a paternidade com o nascimento de Rás, seu primeiro filho, tem evitado polêmicas desde o término com Lorena.



Até o momento, nem Raphael nem os advogados do artista divulgaram novidades sobre as possíveis medidas judiciais mencionadas.