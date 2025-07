Virginia Fonseca toma atitude inusitada após aproximação entre Zé Felipe e Bella Campos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Influenciadora deixou de seguir a atriz nas redes sociais após rumores de novo affair com o ex-marido, Zé Fellipe. Entenda o que aconteceu!

O nome de Virginia Fonseca voltou a repercutir nesta segunda-feira (14) após uma movimentação discreta, mas notada pelos fãs nas redes sociais.

A influenciadora deixou de seguir a atriz Bella Campos no Instagram, pouco depois de a artista trocar interações públicas com seu ex-marido, o cantor Zé Felipe.

Zé Felipe e Bella Campos estão juntos?

Os boatos de um possível affair começaram quando Zé Felipe seguiu Bella nas redes, e ela retribuiu o gesto. Em seguida, a atriz publicou um vídeo de um momento de autocuidado ao som de "Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim", música de DJ LC da Roça com participação do cantor.

Para os seguidores mais atentos, isso foi suficiente para levantar suspeitas sobre um envolvimento entre os dois.

A atitude de Virginia, que deixou de seguir Bella pouco depois da publicação, foi interpretada por muitos como uma reação à aproximação do ex com a intérprete de Maria de Fátima na nova versão da novela Vale Tudo. A reação dividiu opiniões e alimentou ainda mais os comentários nas redes sociais.

Vale lembrar que Virginia e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento em 2025, mas mantêm contato por causa das filhas. Até o momento, nenhuma das partes comentou publicamente sobre os rumores.