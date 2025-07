Mãe de Marília Mendonça desabafa após perder guarda do neto: "Voltei a viver o luto"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em entrevista exibida no Fantástico no último domingo (13), Dona Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, falou emocionada sobre a perda da guarda do neto Léo, de 5 anos. A decisão judicial concedeu a guarda provisória da criança ao pai, o cantor Murilo Huff.

Aos prantos, Ruth disse que a separação reviveu a dor da morte da filha. “Quando a gente perde um filho, morre junto. Quando me vi sem meu neto, voltei a viver esse luto”, desabafou.

Ela cuidava de Léo desde o falecimento da cantora em novembro de 2021.

Entrevista de Ruth Moreira no Fantástico repercute

Durante a entrevista, Ruth negou que tenha tentado afastar o neto do pai ou da família paterna."Ele sempre conviveu com a família lá. Ele ama o pai dele. Sempre quis que ele estivesse com todo mundo. As festas do Dia das Mães eram aqui, ele vinha”, explicou. Ela também contou que foi surpreendida pelo pedido de guarda feito pelo ex-genro.

A mãe de Marília afirmou que todas as decisões sobre a saúde e o bem-estar de Léo sempre foram compartilhadas com Murilo e que a herança deixada pela cantora pertence integralmente ao menino. Com a disputa judicial, as contas de Léo estão bloqueadas até nova definição da Justiça.

Segundo a coluna de Matheus Baldi, do portal IstoÉ, Murilo foi convidado pela produção do Fantástico para dar sua versão, mas preferiu não se pronunciar, alegando que o caso corre em segredo de Justiça.