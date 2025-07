Ex-goleiro Deyvid Fabricio vira peça-chave na disputa pela guarda de Léo, filho de Marília Mendonça

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ex-jogador de futebol Deyvid Fabricio está no centro do processo familiar que envolve sua esposa, Dona Ruth, e o ex-genro Murilo Huff. Segundo o jornal O Globo, o depoimento de Deyvid foi fundamental para a decisão provisória que concedeu a guarda unilateral de Léo, filho de Marília Mendonça com Murilo.

Com 33 anos, Deyvid convive com Léo desde o nascimento do menino, em dezembro de 2019. Casado com Dona Ruth, mãe de Marília, desde 2018, Deyvid foi goleiro de clubes como Palmas, Goianésia e Aparecidense, mas está afastado do futebol desde 2017, levando uma vida mais discreta. Ele esteve ao lado de Dona Ruth durante o velório da cantora, após o trágico acidente aéreo.

Mesmo sendo mais jovem que Dona Ruth (33 anos contra 56 dela), Deyvid é carinhosamente chamado de “vovô” por Léo e é uma presença constante e afetuosa na vida do menino. Dona Ruth relatou que Marília sempre demonstrou gratidão pelo cuidado que Deyvid tem com Léo, tratando-o como um neto.

Conforme o jornal O Globo, a Justiça identificou indícios de negligência e alienação parental por parte de Dona Ruth, baseando-se no relato de Deyvid, além de documentos e mensagens trocadas com babás. O juiz destacou que a relação entre Dona Ruth e Murilo Huff é muito ruim e que a avó estaria agindo unilateralmente, prejudicando o regime de guarda compartilhada.

Murilo Huff entrou com o pedido de guarda unilateral em 11 de junho, que tramita sob segredo de Justiça. Léo vive com a avó materna em Goiânia desde novembro de 2021, quando Marília faleceu. Na última segunda-feira (30), Murilo obteve a guarda provisória até o fim do processo, após não haver acordo em audiência de conciliação.

Em resposta ao pedido de guarda, Murilo afirmou nas redes sociais que busca revelar “verdades” descobertas recentemente, sem detalhar. Dona Ruth também se manifestou, dizendo que sempre cuidou do bem-estar de Léo e que ele nunca recebeu pensão do pai. Ela garantiu que o patrimônio do menino está protegido e sob prestação de contas.

Murilo rebateu as declarações, detalhando gastos mensais que ultrapassam R$ 15 mil, e criticou as informações falsas que circulam, afirmando ser humilhante ter que expor a situação para evitar que as mentiras se tornem verdades.