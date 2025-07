Ex de MC Daniel desmente amigo e nega acusações contra o cantor

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Após o término com MC Daniel se tornar assunto nas redes, a influenciadora Lorena Maria usou seu perfil nesta segunda-feira (14) para rebater acusações feitas por Rapha Werneck, seu amigo pessoal. Em publicações que viralizaram, ele descreveu o funkeiro com termos como “abusivo”, “tóxico” e “agressivo”.

Lorena foi direta ao negar todas as falas do amigo. “Não procede absolutamente NADA do que o Rafael falou. Não sei com qual intenção, até porque destruir mais o que não é? Se eu JAMAIS vim expor alguém ou difamar, ninguém tem o direito de fazer isso”, escreveu.

As postagens feitas por Rapha incluíam críticas pesadas à postura de MC Daniel, inclusive alegando manipulação e comportamento narcisista. “Tudo montado, tudo fake. Até pra dar um beijo tinha que ter câmera. Lorena se livrou, isso sim. Nenhuma mulher merece um cara desses”, dizia uma das mensagens.

Término do relacionamento

No Instagram, ele também escreveu: “De que adianta fazer coraçãozinho, falar de Deus na frente das câmeras e tratar a mulher mal, com desdém, ofensas e palavras de baixo calão?”

O fim do relacionamento entre MC Daniel e Lorena foi confirmado no fim de semana. Antes disso, a assessoria dos dois havia negado a separação. Em sua nota de despedida, Lorena destacou que viveu uma relação intensa, mas que nem sempre o amor basta.

Ela pediu que o público não transforme o término em motivo de ataques. “Não ataquem. Nem a mim, nem a ele. Que isso não vire palco de julgamentos”, escreveu. “A quem torceu por nós: obrigada. Continuem nos amando. O amor de vocês faz diferença.”