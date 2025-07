Dona Ruth é criticada após áudio revelar contradições sobre seguro de Marília Mendonça

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Viúva de uma das vítimas do acidente desmente fala de Dona Ruth em entrevista; redes sociais reagem com revolta; confira o que estava no áudio.

Clique aqui e escute a matéria

Depois de uma semana rodeada de polêmicas, Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, tem o nome colocado nos holofotes da mídia mais uma vez.

As críticas foram direcionadas logo após a divulgação de um áudio que contradiz suas declarações mais recentes sobre a divisão do seguro de acidente depois da morte da cantora.

A polêmica ganhou ainda mais força depois que Fernanda Costa Souza, viúva de Henrique Bahia, revelou ter feito um apelo direto para que a indenização fosse dividida de forma justa com as demais famílias das vítimas.

Gravação foi exibida na TV

Feita ainda no ano de 2022, a gravação foi exibida neste domingo (13), no programa do Fofocalizando, pelo SBT. No áudio, Fernanda implora por empatia e questiona a exclusividade do recebimento por parte de Dona Ruth, que, segundo informações, teria ficado com metade do valor, cerca de 400 mil dólares.

No mesmo dia, Ruth cedeu entrevista ao Fantástico, afirmando nunca ter conversado com familiares de outras vítimas, o que teria sido desmentido pelo conteúdo do áudio.

De acordo com o programa, a mãe da cantora chegou a dizer para Fernanda que ela deveria resolver a situação com advogados, encerrando a conversa ao bloqueá-la nas redes sociais. Os internautas rapidamente passaram a questionar a postura da mãe da cantora, acusando-a de falta de humanidade e ganância.

A viúva de Henrique Bahia reforçou que o objetivo nunca foi atacar a memória da cantora, mas buscar igualdade e respeito. Até o momento, Dona Ruth não se pronunciou novamente após a repercussão do áudio.