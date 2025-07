Simone Mendes faz alerta para Rafa Kalimann: "Cuida do teu marido"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A artista protagonizou um encontro inusitado com Nattan, após salvá-lo de um problema com a sua moto aquática. Veja agora mais detalhes!

Simone Mendes, que viajou para a sua cada de praia no Ceará para uns dias de folga, se surpreendeu ao encontrar Nattan no mar.

Sem conseguir locomover sua moto aquática, o cantor precisou da ajuda da cantora, que com um barco, puxou o veículo aquático e o deixou no local em que ele está hospedado com a namorada, Rafa Kalimann.

Atualmente, a atriz e apresentadora está grávida de uma menina com o cantor.

Simone Mendes faz alerta para Rafa Kalimann

Após "salvar" Nattan, Simone aproveitou para brincar sobre a situação com Rafa Kalimann.

"Sabe quem é essa bênção ali? Se lascou todinho na água. Reboque Mendes! Lá vai eu ajudar essa vida. Já disse para a Rafa, 'cuida do teu marido'. Já botei em segurança", disse Simone.

Segundo o Bnews, Simone desembarcou no Ceará com o marido, Kaká Diniz, os filhos, Henry e Zaya, a irmã, Simaria, e os sobrinhos Giovanna e Pawel.