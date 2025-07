Whindersson Nunes rebate comentário maldoso sobre seu filho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O humorista Whindersson Nunes utilizou suas redes sociais para rebater um comentário maldoso envolvendo a morte do seu filho, João Miguel, que nasceu prematuro em 2021 e não resistiu.

A situação aconteceu após internautas voltarem a discutir uma antiga fala do influenciador sobre a expectativa de vida de pessoas trans no Brasil.

Whindersson Nunes rebate comentário maldoso

Segundo o Terra, Whindersson foi acusado por um usuário de estar "se aproveitando" da causa LGBTQIA+ para ganhar visibilidade.

Em resposta, o humorista explicou que respeita a comunidade e que treina com homens trans, reforçando que jamais tiraria proveito de uma realidade tão difícil.

Apesar disso, a polêmica ganhou outro caminho quando outro internauta trouxe à tona a tragédia vivida por Whindersson: "Pessoas trans: 35 anos de expectativa de vida. Seu filho: não chegou a ver a luz do dia".

Completamente indignado com o comentário, o artista desabafou: "Não entendo como um tuíte apontando um dado perturbador do país que mais mata pessoas trans no mundo foi mal interpretado a ponto de fazerem piada — sem graça, porque só faz sentido do lado jumento da interpretação — com a morte do meu filho".

Whindersson finalizou com um apelo: "Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem".