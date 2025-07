Giorgio Armani apresenta Sì Passione Eau de Parfum Intense: a paixão em sua forma mais vibrante e sustentável

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nova fragrância floral âmbar amadeirada pulsa com intensidade e emoção, reforçando o compromisso da marca com um luxo mais consciente e duradouro

Sì Passione Eau de Parfum Intense é um novo e intenso capítulo na história de SÌ PASSIONE. Dedicado às emoções mais intensas, a fragrância é feita para mulheres que seguem seus próprios corações e dançam em seu próprio ritmo.

O lançamento, sustentável do frasco à fórmula, também reforça o compromisso da marca com a beleza consciente e durável.

Com uma assinatura poderosa e magnética, a fragrância tem como protagonista o jasmim — uma das flores brancas mais emblemáticas da perfumaria — em sua forma mais pulsante e instintiva.



Personificada pela atriz americana Sadie Sink, embaixadora Global de Armani Beauty, a nova fragrância traduz as mulheres impulsionadas pela paixão como um sentido de propósito e que são apaixonadas pelo que fazem.



Desenvolvida pela perfumista Julie Massé (Mane) — responsável por todas as criações da linha Sì Passione —, Sì Passione Eau de Parfum Intense é uma composição floral âmbar amadeirada, com assinatura sofisticada e envolvente.

A fragrância se abre com o brilho frutado da pêra e da bergamota, em contraste com o néctar aveludado de cassis — um convite à ousadia e à doçura.

No coração, o destaque absoluto é o jasmim super infusionado, ingrediente exclusivo desenvolvido especialmente para Giorgio Armani, que revela a feminilidade em toda a sua complexidade: desde nuances delicadas e cremosas até facetas vibrantes e instintivas.



As notas de fundo envolvem a pele com a cremosidade da baunilha Bourbon infusionada, somada ao calor do sândalo, ao frescor mineral do musgo salgado e ao toque moderno do Orcanox™ — uma molécula âmbar contemporânea que garante sofisticação e excelente fixação à fragrância.



Notas de topo: Néctar de Cassis, Pêra, Bergamota

Néctar de Cassis, Pêra, Bergamota Notas de coração: Jasmim superinfusionado

Jasmim superinfusionado Notas de fundo: Baunilha Bourbon, Sândalo, Musgo salgado, Orcanox™

