Camila Coelho representa o Brasil na lista das 100 maiores influenciadoras do mundo

A lista 100 Most Influential People in Global Influencer Culture feita pela revista TIME, é dividida por áreas e não define um ranking

Na semana passada, a revista TIME lançou a lista de 100 Most Influential People in Global Influencer Culture, ou seja, as pessoas mais influentes na cultura global.

Simone Biles, Mark Zuckerberg, Blake Lively, Ed Sheeran, Demi Moore, Donald Trump, Elon Musk, Robert F. Kennedy Jr., Javier Milei e Scarlet Johansson são alguns dos nomes que marcaram presença na lista como os mais influentes.

Entre eles, na área de influenciadores digitais, marca presença a empresária e influenciadora Camila Coelho. Ela é a única brasileira a compor a lista, que reconhece os nomes mais impactantes da atual cultura digital global.

A edição deste ano reúne figuras que moldam conversas, ditam tendências e movimentam comunidades em escala mundial.

Quem é Camila Coelho?

Imigrante brasileira nos Estados Unidos, Camila começou gravando vídeos de maquiagem para o YouTube e, ao longo dos últimos 15 anos, ganhou destaque na área de beleza e lifestyle. Ela é fundadora da marca de beleza Elaluz e da Camila Coelho Collection, em parceria com a gigante Revolve.

Atualmente, aos 37 anos, Camila Coelho soma mais de 10 milhões de seguidores no Instagram, mais de 1 milhão no TikTok e mais de 4,5 milhões no YouTube.