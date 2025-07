Mbappé está namorando influencer? Entenda os rumores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O possível envolvimento entre a atriz portuguesa Daniela Melchior e o astro do futebol Kylian Mbappé tem movimentado as redes sociais nos últimos dias. A especulação surgiu a partir de observações feitas por fãs do jogador, que acreditam ter identificado pistas que apontam para um romance em andamento.

O primeiro indício que chamou atenção foi o fato de ambos se seguirem mutuamente no Instagram. Em seguida, internautas notaram uma constante troca de curtidas em postagens de ambos, o que aumentou ainda mais os rumores.

Outro detalhe apontado pelos seguidores de Mbappé foi a presença do atleta na plataforma de relacionamentos Raya, voltada para celebridades, o que sugeriria que ele estaria aberto a novos relacionamentos.

Apesar dos indícios, nem Melchior nem Mbappé confirmaram qualquer envolvimento e também não foram vistos juntos publicamente, o que reforça o caráter especulativo das informações.

Mbappé, atualmente solteiro, falou sobre sua vida amorosa em uma entrevista recente.

“Já estive apaixonado no passado e espero me apaixonar novamente. Mas não estou agora. Às vezes penso nisso e imagino como seria ter alguém ao meu lado com tudo o que está acontecendo”, declarou o atacante, acrescentando que nem todos estão preparados para lidar com a intensidade da sua rotina pública.

O último relacionamento atribuído a Mbappé foi com a modelo transexual e ícone da Playboy Ines Rau. Fotos dos dois em um iate circularam amplamente em 2022, mas o relacionamento teria chegado ao fim em dezembro daquele ano.

Alguns internautas, no entanto, questionam se a mulher nas imagens era, de fato, Rau, alegando possível erro de identificação. Desde então, o jogador foi ligado a outras personalidades como Emma Smet, Alicia Aylie, Kim Kardashian e Daniella Grace.

Do lado de Daniela Melchior, a discrição continua sendo uma marca registrada. Recentemente, a atriz voltou a seguir o ex-namorado Guido Senia no Instagram, o que gerou especulações sobre uma possível reconciliação.

O assunto foi abordado no programa “V+Fama”, quando o comentarista Adriano Silva Martins mencionou que Melchior estaria em Ibiza, justamente na Circoloco, casa noturna de propriedade de Senia.

Com uma carreira internacional em ascensão, Daniela Melchior está confirmada no elenco do novo filme da franquia Anaconda, ao lado de Jack Black. A estreia está prevista para dezembro deste ano. Seja ou não verdadeiro o romance com Mbappé, a atriz continua no centro dos holofotes, agora também por possíveis razões amorosas.