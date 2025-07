Ex de Mbappé assume relacionamento com jogador inglês

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A influenciadora Georgia May Heath está namorando o ex-companheiro de time de Mbappé, da época do Paris Saint Germain; saiba mais.

A influenciadora britânica Georgia May Heath, ex-namorada do craque Mbappé, assumiu relacionamento com Manuel Ugarte, jogador do Manchester United, segundo portal The Sun.

Os rumores da relação foram confirmados pelo próprio jogador, que publicou uma foto ao lado da namorada no Instagram.

Quem é Georgia May Heath?

A influenciadora Georgia May Heath tem 27 anos e é conhecida no nicho de moda e beleza. Ela tem mais de 230 mil seguidores no Instagram e 55 mil no TikTok e costuma publicar vídeos sobre lifestyle, roupas e maquiagem.