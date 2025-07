Morre a atriz Kang Seo Ha, estrela de dramas sul-coreanos, aos 31 anos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A atriz sul-coreana Kang Seo Ha faleceu no último domingo (13), aos 31 anos, após uma batalha contra um câncer avançado no estômago. A informação foi confirmada pela família e comoveu os fãs de doramas e da cultura coreana nas redes sociais.

Nas redes sociais, a irmã da atriz, Kyung-eun, publicou uma homenagem comovente:

“Eu sempre vou te levar comigo, no meu coração e no meu dia a dia. E da próxima vez, me deixa ser sua irmãzinha, eu vou cuidar muito bem de você. Que você viva uma vida simples, na casa com vista para o mar que sempre quis, junto dos nossos avôs, e seja muito feliz! Te amo demais, Kang Ye-won! Obrigada por ter vindo para nossa família, por ter sido minha irmã… Já estou com saudades… Te amo”.



Segundo ela, Seo Ha sonhava em viver uma vida simples, em uma casa com vista para o mar, ao lado dos avôs.

O funeral será realizado nesta quarta-feira, 16 de julho, na Universidade Católica da Coreia, e o sepultamento ocorrerá no jazigo da família, na província de Gyeongnam, no sudeste do país.

Doramas de Kang Seo Ha

Conhecida por seus trabalhos em séries como Heart Surgeons – Cirurgiões Cardíacos, First Love Again e Assembly, ela iniciou sua carreira em 2012, ainda na faculdade, quando apareceu no videoclipe Faring Away, do grupo de k-pop Brave Guys.

Desde então, conquistou espaço em diversas produções de destaque no cenário audiovisual da Coreia do Sul.

Kang Seo Ha conclui seus estudos na área do teatro pela Universidade Nacional de Artes da Coreia, Kang se destacou por seu talento dramático e presença carismática nas telas. Também fez parte do elenco de Seonam Girl’s High School Detectives, série que reforçou seu nome entre os jovens fãs de k-dramas.

