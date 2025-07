Tomamos decisões financeiras mais arriscadas sob estresse, diz estudo recente

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Quando estamos sob pressão, nossas decisões podem sair do controle mais rápido do que imaginamos. Um estudo recente da Universidade do Arkansas, publicado na revista Psychoneuroendocrinology, mostrou que o estresse afeta diretamente o jeito como lidamos com riscos financeiros.

A pesquisa revelou que, em momentos de tensão, a chamada “aversão à perda” — o medo que temos de perder algo — diminui, fazendo com que optemos por decisões mais ousadas, mesmo quando normalmente agiríamos com cautela.

O impacto do estresse nas finanças

A aversão à perda é um princípio psicológico que nos protege de prejuízos. Ela faz com que evitemos riscos excessivos para não sofrer perdas significativas.

Porém, segundo o estudo, quando passamos por situações estressantes, essa proteção mental enfraquece. Os pesquisadores testaram 147 voluntários, submetendo-os a situações de estresse antes de propor escolhas financeiras hipotéticas.

O resultado foi claro: sob estresse, as pessoas tendem a aceitar riscos maiores, buscando ganhos que normalmente evitariam.

Esse comportamento pode explicar por que, em momentos de crise ou pressão, tomamos decisões impulsivas, como gastar mais do que deveríamos, investir sem análise adequada ou apostar em apostas financeiras arriscadas.

O problema é que essa falta de cautela pode levar a prejuízos maiores, complicando ainda mais a situação emocional e financeira.

Além disso, o estudo reforça que o estresse não age apenas no corpo, com sintomas físicos como sudorese e aumento do batimento cardíaco, mas impacta diretamente a nossa capacidade de pensar com clareza. A mente, sob pressão, deixa de avaliar os riscos com precisão, priorizando a busca por soluções rápidas, mesmo que perigosas.

Estresse x Tomada de decisão

Com a vida cada vez mais acelerada e cheia de desafios, entender essa relação entre estresse e tomada de decisão é fundamental. Saber reconhecer os sinais de estresse e encontrar formas de gerenciá-lo pode ajudar a evitar decisões precipitadas que comprometam o futuro financeiro e emocional.

Práticas simples, como exercícios de respiração, pausas para descanso e até conversar com alguém de confiança antes de decisões importantes, podem fazer a diferença.

Cuidar da saúde mental é essencial para manter o equilíbrio e garantir que escolhas feitas sob pressão sejam as melhores possíveis.

VEJA TAMBÉM: Cinco sinais de que alguém sente inveja de você