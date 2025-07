'Abracadabra 3': Sarah Jessica Parker revela que terceiro filme está sendo conversado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A estrela de 'Sex and The City' falou sobre a sequência da história das irmãs Sanderson no mundo da magia; confira os detalhes!

Sarah Jessica Parker revelou uma atualização sobre o status de Abracadabra 3 durante sua participação no programa Watch What Happens Live, de Andy Cohen.

Ao ser questionada sobre o andamento da sequência, a atriz disse: “Não houve nenhum avanço além do desejo de que isso aconteça, e conversas muito animadas sobre o projeto. Mas, fora isso, ninguém nos chamou de volta.”

A Disney confirmou o desenvolvimento de Abracadabra 3 em 2023, após o sucesso de Abracadabra 2 em 2022 no Disney+. A sequência trouxe de volta Parker, Bette Midler e Kathy Najimy como as Irmãs Sanderson, papel que interpretaram no filme original de 1993.

O segundo filme também apresentou novos personagens interpretados por Whitney Peak, Belissa Escobedo, Lilia Buckingham, Sam Richardson, Tony Hale e Hannah Waddingham.

A roteirista Jen D’Angelo, que assinou o roteiro do segundo longa, foi confirmada no time criativo do terceiro filme.

No ano passado, D’Angelo declarou à Entertainment Weekly: “Estamos nos estágios iniciais de desenvolvimento e estamos conversando sobre o que a história será. Ainda estamos descobrindo para onde ir.”

Ela também comentou o entusiasmo com a possibilidade de explorar a personagem “Mãe Bruxa”, vivida por Hannah Waddingham.