Atriz de Bridgerton é confirmada no elenco de "O Diabo Veste Prada 2"

Sequência ganha novo nome de peso e promete disputas ainda mais intensas nos bastidores do mundo da moda, com reviravoltas à vista

A sequência de O Diabo Veste Prada acaba de ganhar mais uma estrela em seu elenco. Segundo fontes ouvidas pela Deadline, Simone Ashley, conhecida por seu papel como Kate Sharma em Bridgerton, foi confirmada no elenco de O Diabo Veste Prada 2, que já conta com o retorno de Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci. Kenneth Branagh, outro nome de peso, também se junta à produção.

Na continuação do sucesso de 2006, Meryl Streep reprisa o papel da icônica Miranda Priestly, uma poderosa editora de moda inspirada em Anna Wintour, que agora enfrenta os desafios da decadência do mercado editorial impresso.

Emily Blunt retorna como Emily Charlton, ex-assistente de Miranda que se tornou uma executiva influente no mundo da moda. As duas acabam competindo pela atenção dos grandes anunciantes. Branagh interpretará o marido da impiedosa editora.

A direção do novo filme fica novamente a cargo de David Frankel, que comandou o original, e o roteiro é de Aline Brosh McKenna, responsável pela adaptação do best-seller de Lauren Weisberger, livro inspirado na experiência real da autora como assistente de Wintour na Vogue. As filmagens já estão em andamento.

O Diabo Veste Prada arrecadou US$ 125 milhões nos EUA e Canadá e ultrapassou os US$ 326 milhões mundialmente. A produção também foi indicada a dois Oscars, incluindo Melhor Atriz para Streep e Melhor Figurino para Patricia Field.

Além do sucesso em Bridgerton, Simone Ashley também participou de A Pequena Sereia (2023), da Disney, no papel de Indira, a produção arrecadou cerca de US$ 570 milhões ao redor do mundo. A atriz britânica ainda fez parte do elenco de Sex Education, da Netflix.

A estreia de O Diabo Veste Prada 2 está marcada para 1º de maio de 2026.