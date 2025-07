4 filmes que vão te fazer chorar muito!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Está desejando chorar um pouco com algumas produções de filmes?

Nesta matéria, separamos uma listinha com os melhores filmes para você assistir e se emocionar.

Prepare o coração e também as lágrimas!

Filmes que vão te fazer chorar muito

Imagem do filme "O Túmulo dos Vagalumes" - Reprodução/ Netflix

1. O Túmulo dos Vagalumes (1988)

Sinopse:

Os irmão Setsuko e Seita vivem no Japão em meio a Segunda Guerra Mundial. Após a morte da mãe em um bombardeio e a convocação do pai para a Guerra, eles vão morar com alguns parentes. Insatisfeitos, saem da cidade e acabam em um abrigo na floresta.

Data de lançamento: 24 de novembro de 1989 (Brasil)



Diretor: Isao Takahata



Produtora: Studio Ghibli



Autor: Akiyuki Nosaka



Duração: 1h 29m



Gêneros: Animação, História, Guerra, Ação, Antiguerra, Infantil, Tragédia, Melodrama, Drama

Onde assistir: Disponível na Netflix.

2. Marley & Eu (2008)

Sinopse:

Recém-casados, John e Jenny Grogan se mudam de Michigan para a Flórida. Lá, o casal compra sua primeira casa e encontra trabalho em jornais concorrentes. Mais tarde, John e Jenny adotam Marley, um adorável filhote de labrador amarelo.

Data de lançamento: 25 de dezembro de 2008 (Brasil)



Diretor: David Frankel



Gêneros: Comédia, Romance, Infantil, Tragicomédia, Melodrama, filme familiar, Drama, Comédia dramática, Adaptação



Autor: John Grogan



Duração: 1h55m

Onde assistir: Disponível na Prime Video.

3. Gênio Indomável (1997)

Sinopse:

Will é um rapaz brilhante e tem um grande talento para a matemática, mas trabalha como faxineiro em uma famosa universidade. O psicólogo Sean Maguire o ajuda a formar sua identidade e lidar com as emoções, direcionando-o na vida.

Data de lançamento: 20 de fevereiro de 1998 (Brasil)



Diretor: Gus Van Sant



Prêmios: Prêmio do Sindicato dos Atores: Melhor Ator Coadjuvante



Roteiro: Matt Damon, Ben Affleck



Indicações: Prêmio do Sindicato dos Atores: Melhor Ator Coadjuvante



Gêneros: Romance, Comédia, Ação, Melodrama, Drama, Independente

Onde assistir: Disponível na Prime Video.

4. Sempre ao Seu Lado (2009)

Sinopse:

Professor universitário encontra na estação de trem um filhote de cachorro da raça akita, conhecida por sua lealdade. O cão passa a acompanhá-lo até a estação de trem e esperar sua volta. Até que um acontecimento inesperado altera sua vida.

Data de lançamento: 24 de outubro de 2009 (Brasil)



Diretor: Lasse Hallström



Adaptação de: Hachiko monogatari



Duração: 1h 33m



Autor: Kaneto Shindô



Gêneros: Comédia, Drama, Infantil, Documentário, filme familiar, Documentários sobre natureza, Tragicomédia

Onde assistir: Disponível na Prime Video.