4 filmes picantes para assistir na Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Netflix possui um catálogo recheado de filmes que só maiores de idade podem assistir. Veja uma listinha com os melhores e aproveite!

Clique aqui e escute a matéria

Está procurando algo mais quente para maratonar no sofá de casa?

Nesta matéria, vamos apresentar os filmes mais quentes da Netflix para você acompanhar.

Prepare o coração para essas sugestões de qualidade!

Filmes picantes disponíveis na Netflix

Imagem do filme "O Amante de Lady Chatterley" - Reprodução/ Netflix

1. O Lado Bom de Ser Traída (2023)

Sinopse:

Babi descobre uma traição de seu companheiro de longa data e decide embarcar em uma nova aventura em sua vida. Nessa jornada, ela conhece o juiz Marco e eles passam a viver uma história permeada por muita tensão sexual.

Diretor: Diego Freitas



Gêneros: Romance, Suspense, Drama, Mistério



Baseado em: O Lado Bom de Ser Traída, Sue Hecker



Companhia(s) produtora(s): Glaz Entretenimento



Elenco: Giovanna Lancellotti; Leandro Lima; Camilla de Lucas; Micael Borges; Bruno Montaleone; Louise D'Tuani



Idioma: português

Onde assistir: Netflix.

2. O Amante de Lady Chatterley (2022)

Sinopse:

Infeliz no casamento, a aristocrata Lady Chatterley se envolve em um romance ardente com um funcionário do marido.

Diretora: Laure de Clermont-Tonnerre



Autor: D. H. Lawrence



Gêneros: Romance, Drama



Duração: 2h 7m



Adaptação de: Lady Chatterley's Lover

Onde assistir: Netflix.

3. 365 Dias (2020)

Sinopse:

Laura é uma diretora de vendas que embarca em uma viagem à Sicília para salvar seu relacionamento. Lá, ela conhece Massimo, um membro da máfia siciliana, que a sequestra e lhe dá 365 dias para se apaixonar por ele.

Data de lançamento: 7 de fevereiro de 2020 (Polônia)



Diretores: Barbara Biaows, Tomasz Mandes



Continuação: 365 Dias: Hoje



Produtoras: Televisión Nacional de Chile, Next Film, Ekipa, Future Space



Produção: Tomasz Mandes, Ewa Lewandowska, Maciej Kawulski

Onde assistir: Netflix.

4. Mea Culpa (2024)

Sinopse:

Uma advogada criminalista aceita o caso de um artista acusado de assassinato, mas agora ela precisa escolher entre família, dever e seus próprios desejos.

Diretor: Tyler Perry



Duração: 2 horas



Produção: Kelly Rowland, Tyler Perry, Will Areu, Angelique Bones

Onde assistir: Netflix.