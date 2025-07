5 filmes de romance de 2025 novinhos para maratonar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Está desejando se apaixonar com produções novinhas? Separamos uma listinha com as melhores para você maratonar em casa e aproveitar!

O ano de 2025 está sendo maravilhoso para as pessoas apaixonadas por produções de romance.

Se você ama uma boa história de amor, prepare a pipoca e também o lencinho!

Nesta matéria, separamos cinco filmes de romance novinhos para você maratonar no sofá de casa. Veja agora!

Filmes novos de romance

Imagem do filme "A Lista da Minha Vida" - Reprodução/ Netflix

1. Na Sua Pele

Sinopse:

O estudante de medicina Shaw sempre nutriu sentimentos profundos por Rule, um amigo rebelde que é tatuador. A amizade deles logo muda depois que uma noite sem inibições se torna um teste para ver se o amor pode uni-los ou separá-los.

Diretor: Nick Cassavetes



Gêneros: Romance, Melodrama, Drama



Idioma: Inglês



Duração: 1h 33m



Produtora: Voltage Pictures

Onde assistir: Prime Video.

2. O’Dessa

Sinopse:

Uma jovem embarca em uma jornada épica para recuperar uma querida herança de família. Sua jornada logo a leva para uma cidade onde ela conhece seu único amor verdadeiro e coloca o poder do destino e da música à prova final.

Data de lançamento: 8 de março de 2025 (mundial)



Diretor: Geremy Jasper



Duração: 1h 46m



Roteiro: Geremy Jasper



Produtoras: Searchlight Pictures, Department Of Motion Pictures LLC, RT Features



Direção de arte: Scott Dougan

Onde assistir: Disney+.

3. A Lista da Minha Vida

Sinopse:

De luto pela perda de sua mãe, uma jovem redescobre uma lista de desejos e parte em uma jornada para realizar seus sonhos de adolescência. No processo, ela desvenda segredos familiares, encontra o amor e redescobre suas raízes.

Data de lançamento: 28 de março de 2025 (mundial)



Diretor: Adam Brooks



Gêneros: Romance, Comédia



Autora: Lori Nelson Spielman



Música composta por: Will Bates

Onde assistir: Netflix.

4. Queria Você Aqui

Sinopse:

Charlotte está prestes a fazer 30 anos, e sua família não quer que se esqueça disso. Com um trabalho de garçonete tão monótono quanto sua vida amorosa, ela está pronta para uma mudança. Uma noite ela conhece Adam e tudo vira de cabeça para baixo.

Diretora: Julia Stiles



Duração: 1h 39m



Produtoras: Artak Pictures, Phiphen Pictures, Enderby Entertainment, Southland Equities, Little Fishy, Artemis



Cinematografia: Ryan De Franco



Distribuidor: Lionsgate Films

Onde assistir: Prime Video.

5. Entre Montanhas

Sinopse:

Dois agentes defendem um secreto desfiladeiro. Quando, porém, as coisas saem do controle, eles acabam descendo do desfiladeiro e entrando em contato direto com o mal obscuro.

Data de lançamento: 14 de fevereiro de 2025 (mundial)

Diretor: Scott Derrickson

Gêneros: Terror, Ação, Romance, Suspense, Ficção científica, Drama

Onde assistir: Prime Video.