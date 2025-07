Fies 2025: MEC abre inscrições para o segundo semestre

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Ministério da Educação (MEC) anunciou, na última quarta-feira, dia 9 de julho, a abertura das inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2025. As inscrições, gratuitas, devem ser feitas entre 14 e 18 de julho, exclusivamente pelo Portal Acesso Único.

Neste ano, o MEC oferece 112.168 vagas no total, sendo 67.301 no primeiro semestre e 44.867 para a segunda metade do ano.

Quem pode participar

Podem se inscrever candidatos que tenham feito o Enem a partir de 2010, com média mínima de 450 pontos nas cinco provas e sem nota zero na redação. A renda familiar por pessoa deve ser de até três salários mínimos (R$ 4.554, em 2025).

Critérios de classificação

A seleção será feita pela ordem decrescente das notas do Enem, considerando tipo de vaga, grupo de preferência e modalidade de concorrência. A prioridade é dada a candidatos que ainda não concluíram o ensino superior e nunca receberam financiamento pelo Fies, seguidos por quem já recebeu e quitou, entre outros grupos.

Resultados e lista de espera

O resultado da chamada única será divulgado em 29 de julho. Os não selecionados automaticamente entram na lista de espera, que será atualizada entre 5 de agosto e 19 de setembro.

Fies Social e cotas

Metade das vagas é reservada para estudantes com renda familiar per capita de até meio salário mínimo inscritos no CadÚnico. Esses candidatos podem ter até 100% dos encargos educacionais financiados e não precisam comprovar renda junto à comissão, salvo em caso de discrepâncias.

Pessoas com deficiência também têm vagas específicas e devem apresentar laudo médico.

O Fies financia cursos em instituições privadas com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Cronograma Fies 2025/ 2º semestre

Inscrição - 14 a 18 de julho

14 a 18 de julho Resultado da pré-seleção chamada única - 29 de julho

29 de julho Complementação da inscrição - 30 de julho a 1º de agosto

30 de julho a 1º de agosto Pré-seleção da lista de espera - 5 de agosto até 19 de setembro



