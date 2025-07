Thais Vaz, ex-"Malhação", revela ter perdido a visão de um olho após agressão do ex-namorado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Atriz contou que foi atingida por estilhaços de vidro após o ex quebrar uma janela durante uma briga; hoje, ela alerta sobre relacionamentos abusivos.

A atriz e diretora Thais Vaz, de 44 anos, conhecida por interpretar a personagem Flávia em Malhação (2004), revelou em entrevista à revista Marie Claire que perdeu a visão do olho esquerdo após um episódio de violência envolvendo seu ex-namorado.

Hoje atuando nos bastidores como diretora, Thais está à frente da peça Hiena: o riso sobre o tóxico, inspirada em sua própria trajetória. Nas redes sociais, ela utiliza sua experiência pessoal para alertar outras mulheres sobre os riscos e sinais de relacionamentos abusivos.

O caso aconteceu quando ela tinha 19 anos, durante um feriado de Carnaval em Cabo Frio (RJ). Em meio a uma discussão, o então namorado dela socou uma janela de vidro, e os estilhaços acabaram atingindo Thais.

“Foi tudo muito rápido, ninguém entendeu o que estava acontecendo. Ele feriu gravemente o braço, perdeu muito sangue, e eu só percebi depois a gravidade do que tinha sofrido”, relatou.

Apesar de, num primeiro momento, a lesão não comprometer sua visão, complicações vieram depois: deslocamento de retina, catarata traumática e um corte profundo na córnea. Mesmo após uma cirurgia de cinco horas, Thais acabou perdendo totalmente a visão do olho atingido.

Logo após o episódio, ela conseguiu uma oportunidade na Malhação e passou a usar uma lente estética. Preferiu não contar o ocorrido à equipe da novela, por medo de perder o papel. “Quando descobriram, achei que ia ser o fim, mas consegui continuar”, contou.

No entanto, sua carreira sofreu impactos. Segundo ela, depois da novela, foi chamada para apenas um teste, e havia uma observação no seu cadastro: “Reparar no olho esquerdo”. Desde então, não foi mais convidada para novos trabalhos como atriz.