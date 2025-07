Horário Vale Tudo hoje (28/07): Novo momento tenso entre Ivan e Heleninha! Veja horário e resumo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Heleninha e Ivan não conseguem mais se entender! Confira os próximos passos desses e outros personagens no capítulo de hoje (28/07).

Clique aqui e escute a matéria

Mais um barraco em "Vale Tudo"?

O casamento de Ivan (Renato Góes) e Heleninha (Paolla Oliveira) pode ter chegado a um ponto sem retorno. Confira logo mais na novela!

Que horas começa a novela Vale Tudo hoje?

Segundo programação divulgada pela Globo, "Vale Tudo" vai ao ar às 21h20, após o Jornal Nacional.

Após a novela, a emissora exibe na Tela Quente o filme "Viúva Negra", da Marvel.

Resumo - Vale Tudo (28 e 29/07)

Segunda-feira (28/07)



Olavo e César escapam da polícia com a ajuda de Maria de Fátima. Raquel, Poliana e Celina comemoram um novo passo em seu negócio.

Consuêlo comenta com Aldeíde sobre o mistério de André com a identidade da nova namorada. Ivan confessa a Bartolomeu que foi um erro se casar com Heleninha. Ivan decide se separar de Heleninha e se mudar para seu antigo apartamento. Heleninha flagra Raquel na casa de Ivan.

Terça-feira (29/07)



Heleninha desconfia de que o encontro de Raquel e Ivan foi intencional. Odete não gosta da atitude de Ivan, ao saber da separação da filha.

Tiago sai magoado da casa de Ivan. Odete faz questão de lembrar Ivan de uma das cláusulas do contrato de casamento. Heleninha foge de casa para beber e arruma confusão em um bar. Odete, Ivan, Tiago, Afonso e Celina ficam abalados ao ver o estado de Heleninha.