Vale Tudo: Solange e Afonso têm recaída que causará reviravolta surpreendente

Ex-namorados vão se reencontrar em uma festa nos próximos capítulos da novela das 21h. Confira o que vai acontecer em breve no remake de Vale Tudo

Afonso (Humberto Carrão) e Solange (Alice Wegmann) terão uma recaída surpreendente nos próximos capítulos de “Vale Tudo”. As cenas devem ir ao ar no capítulo de 5 de agosto.

O acontecimento também está na versão original da novela de 1988, mas algumas alterações serão feitas no remake de 2025, escrito por Manuela Dias.

Na nova versão da novela, Afonso não ficará tão bêbado. Mesmo após ingerir muito álcool, o herdeiro Roitman dirá que está se sentindo melhor antes de ter um contato físico com Solange.

O que vai acontecer em Vale Tudo?

Fátima (Bella Campos) estará em uma festa com Afonso, mas ficará irritada ao ver César (Cauã Reymond) com outra mulher, então irá embora e deixará Afonso bêbado.

Afonso fica sem bateria no celular para pedir um carro por aplicativo e aceita a carona de Solange, que levará o ex para se recuperar em casa. No local, eles se beijarão e terão uma recaída.

Ao acordarem, Afonso tenta se desculpar, balbuciando que havia bebido demais e que não teve intenção alguma. Solange, por sua vez, tenta encerrar o assunto friamente, dizendo que ele já estava bem e podia ir para casa.

Afonso afirma que "não pode acontecer de novo", e Solange rebate dizendo que não pretende vê-lo novamente.

Dias após essa noite, Solange descobrirá que está grávida de gêmeos.