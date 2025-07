Raquel vai vender morango do amor em ‘Vale Tudo’? Autora comenta possibilidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Autora do remake, Manuela Dias se pronunciou sobre os boatos de que colocaria a sobremesa da moda na novela das nove. Saiba o que ela disse!

Será que Raquel vai vender morango do amor em “Vale Tudo”? Essa é a dúvida de muitos internautas que estão acompanhando a novela e as tendências culinárias "instagramáveis" do momento.

O remake da novela já utilizou outras tendências da internet na trama, como os bebês reborn. No folhetim, Aldeíde (personagem de Karine Teles) chegou a comprar uma boneca realista dos vilões César (Cauã Reymond) e Olavo (Ricardo Teodoro).

Dessa vez, com o sucesso do doce “morango do amor”, os internautas acreditam que a sobremesa poderá aparecer na novela também, talvez até relacionada com a personagem Raquel (Taís Araújo).

“Eu não dou 1 semana pra Manuela Dias [autora de Vale Tudo] colocar no roteiro a Raquel fazendo morango do amor em Vale Tudo”, escreveu o influenciador Rodrigo de Lorenzi nas redes sociais na última quinta-feira (24). O post contou com muitos comentários.

No domingo (27), a autora do remake, Manuela Dias, resolveu se pronunciar sobre a polêmica, mas não confirmou se a sobremesa realmente fará parte do roteiro da trama.

"Vocês estão doidos para eu botar morango do amor na novela, né?… rsrs”, escreveu ela nos stories do perfil do Instagram.

O que é morango do amor?

O "morango do amor" é um doce virou febre nas redes sociais. Inspirado na tradicional maçã do amor, a sobremesa é coberta por uma camada de brigadeiro branco com uma casca de açúcar por cima.

A maçã do amor surgiu nos Estados Unidos no início do século XX. O confeiteiro William W. Kolb é o responsável pela criação em 1908 como um doce natalino.

No Brasil, a maçã do amor chegou na década de 1940. Em 2025, a receita ganha uma nova versão bem diferente e que tem feito muito sucesso nas redes sociais. Você já experimentou?

