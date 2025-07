Vale Tudo. Heleninha surta ao flagrar Ivan e Raquel juntos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Momentos difíceis para Heleninha em "Vale Tudo"!

A personagem de Paolla Oliveira vai ter uma grande decepção ao ver Ivan (Renato Góes) e Raquel (Taís Araújo) lado a lado.

Apesar de abalada, ela terá o apoio de alguém que não esperava.

Vale Tudo: Heleninha flagra Ivan com Raquel e atitude de Odete surpreende

Em "Vale Tudo", Heleninha (Paolla Oliveira) terá um abalo emocional ao flagrar Ivan (Renato Góes) com Raquel (Taís Araújo), como revela o site Resumo das Novelas.

A situação acontece após ele deixar a casa da família e se mudar para Vila Isabel. Ao procurá-lo no novo apartamento, Heleninha se depara com os dois juntos e reage com revolta, questionando a presença da rival.

Ivan afirma que não marcou encontro com Raquel, que tenta justificar sua visita, mas Heleninha explode e vai embora indignada.

Odete choca a todos ao cuidar da filha

Enquanto isso, Celina e Odete se preocupam com o sumiço da jovem. Ao descobrirem que Heleninha voltou escondida para casa, as duas a encontram embriagada no ateliê.

Em um gesto inesperado, Odete toma as rédeas da situação e cuida pessoalmente da filha, dando-lhe banho e enxugando seus cabelos, uma atitude rara para a matriarca controladora.

As cenas devem ir ao ar a partir desta segunda-feira (28/07).