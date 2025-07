Vale Tudo: Maria de Fátima desmascara Odete para Afonso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Fátima revela podres de Odete Roitman em "Vale Tudo"! armações, traição e vingança marcam acerto de contas com Afonso após fim do casamento.

Clique aqui e escute a matéria

Após ser descartada por Odete (Deborah Secco) e traída por César (Cauã Reymond), Fátima (Bella Campos) decidirá se vingar no remake de Vale Tudo.

Ela procurará Afonso (Humberto Carrão), de quem estará separada, e revelará tudo o que sabe sobre a mãe dele, Odete Roitman, destaca site.

Vale Tudo: Maria de Fátima conta toda a verdade para Afonso

Na conversa, Fátima contará que a empresária foi responsável por afastá-lo de Solange e que sempre teve conhecimento do conflito entre ela e sua mãe, Raquel (Taís Araújo).

Nesse ponto da história, a filha de Raquel terá sido escorraçada por Afonso quando seu caso com César vem à tona.

A influenciadora também acusará Odete de ser a responsável por vazar para a imprensa a foto de Heleninha (Paolla Oliveira) embriagada, segundo o site Resumo das Novelas On.

Fátima revelará que Odete usou as imagens do celular de Celina (Malu Galli) para comprometer Heleninha e, depois, teria dado as costas a ela.

Para completar, ainda estaria vivendo um romance com César, o ex-namorado da própria Fátima. O acerto de contas deixará Afonso em choque diante da verdadeira face da mãe.

O site revela que as cenas irão ao ar em 26 de agosto.