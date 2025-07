Ana Maria Braga detona enredo do remake de 'Vale Tudo'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A apresentadora acabou demonstrando sua grande insatisfação com o rumo do triângulo amoro entre os personagens Maria de Fátima, Afonso e César!

Ana Maria Braga acabou revelando sua insatisfação com o enredo do triângulo amoroso entre Maria de Fátima (Bella Campos), Afonso (Humberto Carrão) e César (Cauã Reymond) na novela "Vale Tudo", da Globo.

A apresentadora desabafou após Gil do Vigor comentar sobre os novos episódios da novela.

"Eu acho um absurdo. Eles moram todos na mesma cidade e essa moça vive indo lá no apartamento dele, você não acha?", disse Ana Maria.

Segundo o Bnews, o ex-BBB também ficou inconformado com o posicionamento dos personagens.

"Eu me arreto com isso, porque ela é rica, famosa, sabe que está na internet, todo mundo tá vendo e ela quer se agarrar com o homem no meio da rua?", comentou Gil.

Ana Maria Braga chegou a concordar com Gil do Vigor e se divertiu fazendo a análise.

"Pois é… e vai lá naquele apartamento, vive encafurnada lá (…) bom, mas a gente não tem nada com isso", finalizou.